Italicum: opposizioni non voteranno

13:25 - Forza Italia e le altre opposizioni non parteciperanno al voto sull'Italicum: lo ha reso noto Renato Brunetta al termine dell'assemblea del gruppo di Fi che ha deciso appunto di "non partecipare a questa infausta giornata per la democrazia italiana e per la democrazia parlamentare". Scelta condivisa anche dal Movimento 5 Stelle, che in un primo momento aveva chiesto di rimanere in Aula e votare no.

