Italicum, Matteo Renzi: "Ora si decide" M5S a minoranza Pd: "Cambiamolo"

20:21 - Sulla legge elettorale "vediamo la fine, dopo mesi passati a discutere abbiamo detto basta si decide. Non è il Monopoli dove c'è la casella tornate al vicolo corto" ha detto Matteo Renzi al Salone del Mobile di Milano. Ma in realtà il "fronte del no" si sta allargando: anche Area Riformista, la corrente dem guidata da Speranza chiede modifiche e si oppone alla fiducia. "Sarebbe una cosa totalmente sbagliata". E M5S lancia un appello.

Italicum, ancora guai nel Pd di Monica Coggi

Il redde rationem è in scena mercoledì all'Assemblea del gruppo del Pd con Matteo Renzi. "Nella nostra discussione - ha spiegato Nico Stumpo - emersa la decisione di sostenere le ragioni del Documento promosso la scorsa settimana da Area Riformista, e cioè di riaprire il dialogo sulla legge elettorale per evitare che si restringa il campo a sostegno di questa riforma. Continueremo a far si che questa linea abbia uno sbocco domani alla Assemblea del Gruppo". Se in quella sede "si deciderà di portare avanti senza modifiche la riforma, noi continueremo a sostenere le nostre ragioni; ad ora, quindi, direi che voteremo 'no'".



Il che sarebbe un guaio per il premier visto che una nuova corrente democratica si andrebbe ad aggiungere alla "sinistra" bersaniana e dalemiana del partito che ha già annunciato la sua opposizione.



M5S apre a minoranza Pd - "Se la minoranza del Pd vuole, in Commissione possiamo ribaltare la legge elettorale". E' l'appello che lancia la capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Fabiana Dadone. "Noi siamo aperti e sin dall'inizio fermi a migliorare questo provvedimento soprattutto nella parte che riguarda le preferenze. Ci aspettiamo che in Commissione la minoranza Pd sia coerente e non si autosospenda" aggiunge.