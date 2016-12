Italicum, il Pd "blinda" la legge: "Sistema ottimo"

Le modifiche alla legge elettorale non si faranno. Non le vuole il M5s, che ha ribadito di avere "altre priorità" per il Paese, e non le vuole nemmeno il Partito democratico. Nel giorno in cui alcuni sondaggi danno i pentastellati in vantaggio sul Pd, spazzano via ogni dubbio prima Graziano Delrio, poi lo stesso Matteo Renzi, che ritwitta l'intervista del ministro delle Infrastrutture rilasciata al Corriere della Sera: "L'Italicum è un'ottima legge che garantisce governabilità". Fine della questione.