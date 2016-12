Italicum, il 24 gennaio l'udienza della Consulta | Grillo al Pd: "Subito al voto", Delrio: "Serve governo di scopo"

La Corte costituzionale ha fissato per l'udienza del 24 gennaio 2017 la discussione sulle eccezioni di costituzionalità sollevate sulla legge elettorale , il cosiddetto Italicum. Intanto non si placa la polemica sui tempi del voto . La Lega chiede che la Consulta anticipi la sentenza. Forza Italia vuole "una legge elettorale che garantisca la governabilità". Grillo fa pressing per andare subito alle urne. Per Delrio invece "ora serve un governo di scopo "

Delrio: "Serve un governo di scopo che ci porti alle urne" - "Serve un governo di scopo che ci porti alle elezioni, con la persona e il tempo che vorrà Mattarella". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Graziano Delrio dopo le dimissioni, per ora "congelate", del premier. Sull'eventuale nuova candidatura di Renzi, ha aggiunto: "Lo sceglieranno le primarie". "Dal voto del referendum è venuto un bel bagno di umiltà. Dobbiamo ripartire ascoltando di più il malcontento della gente".



Forza Italia: "Serve una nuova legge elettorale" - "Si apre ora una fase politica nuova, nella quale la parola deve tornare agli italiani. Perché questo avvenga occorre una legge elettorale che garantisca la governabilità e una reale corrispondenza della maggioranza parlamentare alla maggioranza popolare. Siamo certi che il Presidente della Repubblica sarà garante di questa complessa fase, con la sua saggezza e il suo scrupolo istituzionale". E' quanto si legge in una nota di Forza Italia al termine del vertice ad Arcore con Silvio Berlusconi.



Lega: "Al voto subito, Consulta anticipi sentenza" - Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, chiede invece di andare subito alle urne "con qualunque legge elettorale". Poi aggiunge: "Con Forza Italia ci sono contatti positivi, noi cerchiamo di costruire un'alleanza in grado di sconfiggere sia Renzi sia Grillo". La Lega, inoltre, chiede ufficialmente alla Consulta di anticipare entro l'anno la sentenza sull'Italicum: "La data annunciata è folle perché dopo il voto sul referendum, che ha dato indirizzo di forte cambiamento, tenere il Paese in stallo per tutto questo tempo non è ammissibile. Serve un governo forte che può uscire solo da un voto popolare, altre proposte sono irricevibili".



Grillo: "Sul voto vogliamo una risposta dalla direzione del Pd" - Anche i grillini auspicano un ritorno alle urne in tempi brevi. "Prima si vota meglio è. Noi la pensiamo così, il PD che ne pensa?", chiede il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo. "La voce del suo segretario conta ancora qualcosa? Basta chiacchiere e battute. Siate chiari davanti agli italiani. Aspettiamo una risposta dopo la vostra direzione di mercoledì".



Rosato replica: "Il Pd non ha paura delle elezioni" - Immediata la replica del Partito democratico. "Caro Beppe Grillo il Pd non ha paura delle elezioni. L'ultima volta noi abbiamo preso il 40% tu il 21. A presto", scrive su Twitter Ettore Rosato, capogruppo alla Camera del Pd.



Colle: consultazioni per il nuovo governo da giovedì - Si apprende intanto che le consultazioni per formare il nuovo governo inizieranno da giovedì, venerdì al massimo: questo è l'orientamento del Quirinale alla vigilia del voto di fiducia sulla manovra, fermo restando uno scenario in veloce evoluzione.