Italicum, entro ottobre Renzi presenterà la proposta di modifica

Ma sul tavolo c'è anche l'ipotesi Violante, la quale prevede che il ballottaggio sia valido solo se vi partecipano il 50 per cento più uno degli aventi diritto. Altra possibilità poi è il ritorno fino alla versione originaria dell'Italicum, che non prevedeva il secondo turno ma assegnava un congruo premio di maggioranza alla coalizione vincente.



Come riporta Il Corriere, per il premier "il ballottaggio è un punto qualificante per garantire la governabilità e dare agli elettori il potere di scegliere da quale maggioranza essere governati". Tuttavia "se questi obiettivi possono essere raggiunti anche in qualche altro modo, noi siamo disponibili a ragionarci e a confrontarci".