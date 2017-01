Italicum, da Pd a M5s: la maggioranza vuole andare alle urne

"Per noi bisogna andare a votare subito". Lo dice il capogruppo Pd alla Camera, Ettore Rosato, spiegando che la linea del partito non cambia dopo la sentenza della Consulta sull'Italicum. La legge così come modificata infatti è immediatamente applicabile. Dello stesso avviso anche il M5s e Lega. "Habemus Legalicum! Ora c'è una legge elettorale costituzionale e pronta all'uso per il voto subito", afferma Grillo. Per Matteo Salvini "non ci sono più scuse".