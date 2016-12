Italicum,Civati annuncia referendum

A pochi giorni dal suo addio al Partito democratico, Pippo Civati annuncia che mercoledì presenterà la "proposta referendaria per togliere i nominati dalle liste dell'Italicum". E aggiunge: "Sarà contento chi come Prodi dichiara che sono preoccupanti, come lo sono le pluricandidature. La nostra proposta è aperta al contributo di altri. Quello che non ha potuto fare il Parlamento, lo faranno i cittadini".