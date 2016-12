Italicum, Boschi: "E' fondamentale, ma è prematuro parlare di fiducia"

09:44 - "E' prematuro parlare di fiducia". Lo ha detto il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi riferendosi all'Italicum. "La fiducia - ha aggiunto - viene usata nei provvedimenti centrali per l'agenda del governo e del Paese. Sicuramente l'Italicum lo è. E' fondamentale dare una nuova legge elettorale all'Italia". "Vedremo nelle prossime settimane", ha sottolineato.

Diktat Boschi: l'Italicum deve passare di Enrico Laurelli

"Senato non elettivo è un punto chiave" - Il Senato non elettivo, ha affermato, "è un punto chiave della riforma, anche perché a questo sono collegate le funzioni del Senato, gli organi di garanzia. Quindi è difficile poi non rimettere in discussione tutta la riforma". "Abbiamo detto però che nelle prossime settimane in commissione al Senato riapprofondiremo il merito", ha proseguito.



"Impossibile mettere in discussione i capisaldi" - "Sul Senato - ha ribadito - quello che non è possibile, ovviamente, è ricominciare da capo. Non si possono mettere in discussione i capisaldi della riforma, perché significherebbe ricominciare da capo un lavoro che stiamo portando avanti in Parlamento molto seriamente da oltre un anno".