Italicum, Bersani: "O si rottama o voto No". Orfini: "Dai compagni di partito mi aspetto fiducia"

E ancora, sull'aut-aut dell'ex segretario: "Non è semplice cambiare la legge elettorale perché non basta trovare un accordo, ma bisogna trovarlo anche con le altre forze politiche altrimenti non abbiamo i numeri".



Il gruppo istituito per lavorare ai cambiamenti per la legge elettorale "farà una riflessione interna al Pd, ma anche con le altre forze politiche, allargata com'è giusto che sia alla minoranza del partito".



"Non credo che gli inviti quotidiani all'azzeramento della discussione sulla legge elettorale o alla rottamazione, per usare termini di moda, aiutino questo processo - ha affermato - se davvero vogliamo tutti cambiare l'Italicum, diamo a questo gruppo il tempo di lavorare". "Abbiamo detto che durerà poco - ha concluso - e quindi cerchiamo di farlo senza dover ogni giorno rispondere a sfiducie preventive".



Bersani insiste: "L'ho sempre pensata così" - E Bersani: "Se non si cambia l'Italicum bisogna fermare la riforma costituzionale, è un problema di democrazia. L'ho sempre pensata così. Averla impostata così, comunque finisca è un guaio perché si divide il centrosinistra, il partito, il Paese".