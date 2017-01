Italicum, Berlusconi: "Impensabile sia la Consulta a scrivere la legge elettorale"

"Non è pensabile che in una democrazia sia un organo giurisdizionale e non legislativo a scrivere la legge elettorale". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista al Foglio in edicola venerdì. Parlando del premier, il leader di Forza Italia sottolinea: "Ho stima di Gentiloni e ne apprezzo lo stile e alcuni gesti, ma noi siamo e rimarremo all'opposizione di un governo che è espressione del Pd ed è sostanzialmente identico al precedente".