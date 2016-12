Italicum, Alfano: accordo Pd riorienta voto referendum verso il Sì

"Questa modifica di legge elettorale può essere anche una buona occasione per tanti che dicevano di votare No al referendum solo a causa della legge elettorale e per riorientare il proprio voto verso il Sì". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, a un convegno dei Moderati per il Sì commentando l'accordo all'interno del Pd sull'Italicum.