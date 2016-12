17:19 - "Io sono per abbassare la soglia di sbarramento all'8%, che risulta troppo penalizzante, e per ripristinare le preferenze individuali". Lo ha detto il leader del Nuovo centrodestra Angelino Alfano alla Commissione Affari costituzionali del Senato, dove si sta esaminando il ddl sulla legge elettorale. Per Alfano, poi, bisogna cambiare i tempi "utilizzati per ridisegnare i collegi: 45 giorni infatti sono pochi".