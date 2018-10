Italia 5 Stelle, Di Maio: realizzato metà del programma, non mi monto la testa | Fico: "No allenze con la Lega"

Roma, Italia 5 stelle al Circo Massimo LaPresse 1 di 45 LaPresse 2 di 45 LaPresse 3 di 45 LaPresse 4 di 45 LaPresse 5 di 45 LaPresse 6 di 45 LaPresse 7 di 45 LaPresse 8 di 45 LaPresse 9 di 45 LaPresse 10 di 45 LaPresse 11 di 45 LaPresse 12 di 45 LaPresse 13 di 45 LaPresse 14 di 45 LaPresse 15 di 45 LaPresse 16 di 45 LaPresse 17 di 45 LaPresse 18 di 45 LaPresse 19 di 45 LaPresse 20 di 45 LaPresse 21 di 45 LaPresse 22 di 45 LaPresse 23 di 45 LaPresse 24 di 45 LaPresse 25 di 45 LaPresse 26 di 45 LaPresse 27 di 45 LaPresse 28 di 45 LaPresse 29 di 45 LaPresse 30 di 45 LaPresse 31 di 45 LaPresse 32 di 45 LaPresse 33 di 45 LaPresse 34 di 45 LaPresse 35 di 45 LaPresse 36 di 45 LaPresse 37 di 45 LaPresse 38 di 45 LaPresse 39 di 45 LaPresse 40 di 45 LaPresse 41 di 45 LaPresse 42 di 45 LaPresse 43 di 45 LaPresse 44 di 45 LaPresse 45 di 45 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Di Maio: "Mezzo programma realizzato, non mi monto la testa" - "In 4 mesi e mezzo risolviamo il problema a gente maltrattata da Stato e banche. Poi abbiamo detto a Cirino Pomicino che d'ora in poi prende una pensione per i contributi che ha versato e non il vitalizio. Il taglio dei vitalizi è una cosa così folle, voi lo sapete che non abbiamo dovuto fare neanche una legge per abolire i vitalizi. Abbiamo realizzato dieci dei venti punti del nostro programma in 4 mesi e mezzo nella manovra del popolo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Italia 5 Stelle. Di Maio ha voluto anche rispondere a chi accusa il movimento di essere cambiato: "Ogni anno ci ritroviamo qui a Italia 5 Stelle e vedo che siamo rimasti brava gente, breve persone, non ci siamo montati la testa". "Quando torno a Pomigliano d'Arco dico ai miei concittadini di chimarmi Luigi. Quando inizierò a farmi chiamare ministro potranno prenderci a calci nel sedere", ha aggiunto.



Fico: "No ad alleanze con la Lega" - Ad andare controcorrente è il presidente della Camera, Roberto Fico, che ribadisce il suo no all'ipotetica alleanza con la Lega in Europa. "Non dobbiamo dimenticarci da dove veniamo, perché quando ti siedi sulle poltrone può capitare che non ricordi chi sei", ha detto lanciando qualche frecciata a Di Maio. "Il governo deve fare meno decreti, bisogna portare in parlamento discussioni molto forti, ampie, anche lunghe. Anche gli emendamenti delle opposizioni sono buoni e ciò che fa la maggioranza può essere migliorato. Il tempo, il dialogo porta delle buone leggi. Dobbiamo far diventare il Parlamento centrale perché il Parlamento rappresenta i cittadini". "Questo governo - ha precisato Fico - nasce su un 'contratto', ma su un'alleanza, che invece si costruisce su valori. Ci muoviamo sul filo di quel contratto, però alle elezioni non è che ci sarà un'alleanza con la Lega, né alle Politiche, né alle Regionali, né alle Europee".



Di Battista: "Torno, mi mancano le battaglie" - "Mi piacerebbe essere lì con voi, qualche volta mi mangio le mani, dicendo 'ma che hai fatto?'. Potevo fare il ministro, però la verità è che sto bene, sto davvero bene". Così ha esordito l'ex deputato M5S, Alessandro Di Battista, in collegamento dal Sudamerica. Ma per Dibba, come lo chiamano i suoi fan, è arrivato il momento del ritorno. "Tornerò a Natale, abbiamo già fatto il biglietto. Vediamo poi che succederà. Non pensavo che mi mancasse così tanto la battaglia". E sulle frizioni all'interno del movimento dopo il braccio di ferro con la Lega, Di Battista ha la sua posizione: "I panni sporchi si lavano in famiglia? Fino a un certo punto. Perché io voglio essere informato delle cose che accadono o non accadono", quindi "è giusta la battaglia condotta da Luigi Di Maio in queste ore, perché ha dimostrato da che parte sta, dalla parte dei cittadini".