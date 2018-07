Istruzione, Bussetti: "La Buona scuola va corretta ma non abolita"

"La scuola e l'università sono state oggetto di riforme a ritmo tale che la nuova si presentava quando l'altra non era ancora realizzata". Lo dice il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, spiegando che per questo motivo non ricorrerà "a nuove riforme e strappi" e non stravolgerà "la Buona scuola", anche se "i nodi emersi vanno affrontati e sciolti". In particolare, dice, "credo nell'alternanza scuola-lavoro, che deve però essere aggiustata".