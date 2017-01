Istanbul, Mattarella a Erdogan: "Contro la barbarie serve fermezza"

"L'Italia è vicina alla Turchia, nella radicata consapevolezza che occorre continuare a far fronte alla barbarie terrorista con la necessaria fermezza e anche attraverso la continua affermazione, in ogni ambito, della libertà e dello stato di diritto". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio di cordoglio inviato al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in riferimento all'attacco armato nel night "Reina" di Istanbul.