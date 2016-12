Islam, stop a luoghi culto abusivi

"In Italia abbiamo quattro moschee e oltre 800 luoghi di culto musulmano. Chiuderemo tutto ciò che è abusivo e irregolare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. "Il provvedimento non è per impedire il culto, ma perché questo avvenga in luoghi che siano in regola dal punto di vista di tutte le autorizzazioni previste dalle nostre leggi", ha aggiunto il leader di Ncd.