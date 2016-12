Isis, Salvini contro Renzi: "E' un vigliacco, tiene il piede in due scarpe"

" Renzi è un vigliacco. E la paura e la vigliaccheria non pagano mai". A puntare il dito contro il premier, parlando del mancato intervento militare italiano nella lotta contro l' Isis , è il leader leghista, Matteo Salvini . "Tenere il piede in due scarpe per non essere colpito - prosegue - è la maniera più sbagliata di ragionare. Quando qualcuno ti attacca devi difenderti . Se perdi tempo non fai l'interesse degli italiani".

Bocciato il governo - Il numero uno del Carroccio critica duramente il presidente del Consiglio non solo sulla politica estera dell'esecutivo: "La legge di Stabilità è una schifezza. Non tocca la riforma Fornero e non cancella gli studi di settore, due gabbie mortali per gli italiani e per l'economia italiana. Non vale niente". E su possibili alleanze elettorali, spiega: "Bruxelles fa poco e quel poco lo fa male, perciò non metto limiti a nessuno. Può stare con la Lega chiunque ci aiuti a recuperare un futuro per i nostri figli e sovranità in tutta Italia da Nord a Sud, sovranità monetaria, sovranità sui confini e sul lavoro".



"Putin e Le Pen i migliori statisti" - Tornando alla lotta contro il Califfato, Salvini elogia nuovamente Vladimir Putin e Marine Le Pen, fresca vincitrice delle elezioni in Francia: "Putin e Le Pen sono due tra i migliori statisti in circolazione. Noi siamo vicini a chiunque difenda un futuro pacifico per l'Europa. Il governo Renzi è l'unico governo di cosiddetta sinistra che riesce a salvare le banche fregando i risparmiatori: speriamo che la lezione della Le Pen arrivi presto a dare uno schiaffone politico a Renzi ed ai suoi".