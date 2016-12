Isis, Renzi: "L'Italia c'è"

Sulla lotta all'Isis l'Italia c'è ma, allo stesso tempo, resta ferma sulla necessità di evitare semplificazioni e passi privi di una strategia complessiva, come è accaduto in Libia. Lo afferma Matteo Renzi spiegando che "l'Italia non è un Paese che si tira indietro, ma lo fa in uno scenario in cui non ci possiamo permettere una Libia bis perché le conseguenze che dovremmo pagare sono superiori a quelle che è lecito attendersi".