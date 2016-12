Isis, Gentiloni: Italia preoccupata

"Il governo italiano è preoccupato non solo per quello che succede in Siria ma anche per la forse ancor più minacciosa situazione in Iraq". Lo afferma il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. "Tra qualche giorno a Parigi ci sarà la riunione del gruppo di testa della Coalizione anti-Isis e sarà fondamentale una verifica della strategia che portiamo avanti", ha sottolineato il ministro.