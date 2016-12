Isis, Colle: più Ue contro terrore

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ribadisce l'importanza di un'Europa forte e coesa per contrastare l'avanzata dell'Isis in Medio Oriente. "Il mondo - dice infatti il Capo dello Stato - ha bisogno di un'Europa unita per favorire convergenze in Siria, Iraq e Libia e per evitare che scelte unilaterali aiutino le forze del disordine e del terrore".