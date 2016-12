Isis, Alfano: "Da Sirte non parte nessun barcone per l'Italia"

"C'è stata la smentita su quanto pubblicato dai giornali in questi giorni, ma già prima ero in grado di dirvi che non c'erano riscontri su quanto era stato scritto: Sirte non è il porto dal quale partono i migranti con i barconi per il Mediterraneo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Per quanto riguarda gli immigrati che arrivano in Italia e non hanno titolo per restare "contiamo di aprire delle sedi distaccate per il rimpatrio".