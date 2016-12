Ipotesi congelamento dimissioni Renzi per approvare legge bilancio

Governo "congelato" e fiducia "tecnica" sulla legge di bilancio. E' l'ipotesi per "mettere in sicurezza" la legge di stabilità anche al Senato. Mattarella potrebbe chiedere a Renzi di tenere in stand-by le dimissioni. Lo hanno spiegato fonti dell'esecutivo e del Pd: il governo potrebbe porre la fiducia "tecnica" sulla legge di bilancio per fare decadere gli emendamenti e far approvare il testo entro sabato e poi di aprire la crisi.