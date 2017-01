Intesa saltata M5s-Alde, Di Battista: percepiti come corpo estraneo

"Quello che io noto è che il M5s in Italia e in Europa viene percepito come un copro estraneo". Lo afferma Alessandro Di Battista, definendo l'accordo che i vertici volevano fare con Alde "un accordo tecnico. In Europa funziona così: se fai parte di un gruppo puoi avere una maggiore forza politica". "La mia posizione è sempre stata per un gruppo autonomo, quando noi andiamo da soli è meglio", ha quindi aggiunto il deputato 5 Stelle.