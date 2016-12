Intervento Berlusconi, Salvini e Meloni: auguri di pronta guarigione

Maroni: "Torna presto a combattere con noi" - "Tantissimi auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi. Dai presidente torna presto a combattere con noi", dichiara il presidente della Lombardia Roberto Maroni.



Brunetta: "I tuoi deputati ti abbracciano" - "Auguri di pronta guarigione al nostro SUPER Presidente Silvio Berlusconi. Tuoi deputati ti abbracciano e ti aspettano più combattivo che mai", scrive su Twitter Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia.



Romani: "I senatori di Forza Italia sono tutti con te" - "Auguro al presidente Berlusconi una pronta guarigione, anche a nome dei senatori di Forza Italia. Sono certo che dopo l'intervento chirurgico ritroverà molto presto la forma migliore e continuerà a guidarci con la consueta lungimiranza nelle tante battaglie che ci attendono. Forza presidente, siamo tutti con te", dichiara Paolo Romani, presidente dei senatori di Forza Italia.



Dario Fo: "Ce la farà, ha una forza straordinaria" - "A Berlusconi faccio i miei migliori auguri, ce la farà benissimo a superare questo momento, lui ha una forza d'animo e fisica straordinaria", afferma il premio Nobel Dario Fo.



Malan: "E' nelle mani migliori" - "Berlusconi - dice il senatore di Fi Lucio Malan - upererà alla grande l'intervento che deve affrontare tra qualche giorno. Con il chirurgo prof. Ottavio Alfieri è nelle mani migliori e il prof. Zangrillo completa una squadra stellare. Nel 2010 ho affrontato il medesimo intervento con gli stessi straordinari medici nella stessa struttura e so bene quello che dico. Si tratta di un passaggio impegnativo, ma che restituisce alla piena efficienza. Il presidente Berlusconi fu vicino a mia moglie in quei giorni, rassicurandola con le notizie avute dal prof Zangrillo, e gliene sono molto grato. Gli auguro ogni bene e conto di vederlo presto con il cuore rimesso a nuovo e la geniale determinazione di sempre".



Quagliariello: "Affronterà con forza anche questa sfida" - "Da grande combattente quale è, Silvio Berlusconi affronterà con forza e determinazione anche questa sfida. A titolo personale e a nome del movimento Idea, vicinanza e auguri sinceri di una pronta guarigione", dichiara il senatore Gaetano Quagliariello.



Gasparri: "Leader e amico, guiderà il centrodestra" - "Berlusconi, un leader, un amico, ha creato il centrodestra, lo guiderà verso nuovi successi. Auguri Presidente". Così su Twitter il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.



Schifani: "Supererà anche questa delicata sfida" - "Con l'affetto che nutro da sempre per il presidente Silvio Berlusconi, sono certo che anche questa volta supererà la delicata sfida che lo attende", dice il presidente dei senatori di Area popolare Ncd-Udc Renato Schifani. "Sono convinto, tra l'altro - aggiunge - che il legame che unisce, oltre me, milioni di italiani al presidente Berlusconi, lo aiuterà a riprendersi al più presto".



Calabria: "Giovani di Forza Italia sono con te" - "Da parte mia e di tutti i ragazzi di Fi Giovani, un grande e affettuoso augurio di pronta guarigione al nostro Presidente", afferma la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria. "Berlusconi - aggiunge - ha insegnato a tutti noi a combattere con coraggio e a non arrendersi mai. Sappiamo quindi che affronterà questo momento con la grinta e la pervicacia che gli appartengono. Aspettiamo presto il suo ritorno in campo insieme ai milioni di italiani che da anni si riconoscono in lui. Presidente, come sempre noi siamo con te!".



Casini: "Un abbraccio affettuoso, rimettiti in pista" - "Un abbraccio affettuoso a Silvio Berlusconi da Santiago del Cile e un augurio di rimettersi in pista quanto prima". Così su Twitter il senatore di Ap Pier Ferdinando Casini.



Storace: "Silvio, in bocca al lupo" - "Il presidente Berlusconi - dice il suo medico - ha rischiato di morire e dovrà sottoporsi a un intervento. Silvio, in bocca al lupo", scrive su Twitter Francesco Storace.



Sacconi: "Rimane nel cuore di moltissimi italiani" - "Berlusconi: auguri sentiti e affettuosi ad un leader carismatico che rimane nel cuore di moltissimi italiani". Lo scrive su Twitter Maurizio Sacconi.



Guerini: "Auguri sentiti di pronta guarigione" - "Auguri a Silvio Berlusconi per una pronta guarigione. Certo che affronterà questa nuova prova con la stessa forza e determinazione di sempre". Lo dichiara Lorenzo Guerini, vicesegretario del Partito Democratico.