Intercettazioni Tempa Rossa,Renzi a pm:sentenze si fanno nei tribunali

"Rispetto i pm ma no invasione di campo con la politica" - "La magistratura - ha aggiunto il presidente del Consiglio - non si accusa, non si segue, si rispetta chiedendo di fare ciò che da secoli deve fare e su cui noi non mettiamo bocca così come la magistratura non mette bocca nel procedimento legislativo. Sarebbe clamorosa invasione di campo se accadesse".



"Tifo per la giustizia, ma la politica non è subalterna" - "Il rapporto con la magistratura è sempre stato di subalternità o di attacco. Ora è arrivato il momento di dire che noi facciamo il tifo per la giustizia", ha affermato Renzi smorzando le polemiche degli utlimi giorni. "Noi - ha assicurato - nutriamo profondo rispetto per la giustizia ma anche della politica: la politica non è una cosa sporca, è una cosa bella e non accetteremo mai di renderla subalterna a niente e nessuno".



"Indagine sfiora il governo? Prego, ma fate veloci" - "Quelli di prima cercavamo di non mandarvi a sentenza. Si inventavano il legittimo impedimento, poi c'era il lodo... noi abbiamo detto: c'è un'indagine che sfiora il governo? prego. Venite. Chi è il responsabile dell'emendamento? Io. Ma vi chiediamo di fare veloci perché le sentenze non arrivano. E se arriva la prescrizione vuol dire che qualcosa non ha funzionato". Il premier ha quindi fatto "un gigantesco applauso alla procura di Marsala, dove i tempi dei processi sono i più rapidi in assoluto".



"Non prendiamo soldi dai petrolieri" - Dire, come ha fatto il 5 Stelle Carlo Sibilia, che non c'è differenza tra governo e camorristi, ha sottolineato, "è una cosa enorme così come quella di chi dice che siamo complici e collusi con la mafia, così come quella di chi dice che abbiamo preso soldi dai petrolieri, dall'Eni, che è una società partecipata. E' un bene comune l'Eni. Se la settimana prossima qualcuno va in cassa integrazione e si chiudono dei contratti, lo vediamo l'effetto sull'Eni di polemiche".