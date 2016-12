Intercettazioni, Rosario Crocetta chiede 10 milioni di euro a L'Espresso

"La richiesta danni riguarderà l'editoriale L'Espresso, il direttore del settimanale, e i due giornalisti che hanno scritto l'articolo in cui si parla della telefonata tra Tutino e Crocetta", sottolinea l'avvocato aggiungendo che una parte dell'eventuale ricavato dalla causa sarà dato in beneficenza.



"L'omessa vigilanza e l'omessa verifica sulla veridicità di questa intercettazione ha letteralmente distrutto e massacrato l'immagine personale, politica e professionale di Rosario Crocetta - continua il legale -. L'Espresso si è difeso dicendo che l'intercettazione è secretata. Ma la secretazione è un decreto del pm, lo stesso che più volte ha smentito l'esistenza dell'intercettazione sia ambientale che telefonica".



L'Espresso: "Dimostreremo la verità" - "La causa annunciata dai legali di Rosario Crocetta può diventare l'occasione processuale per comprovare la piena correttezza del comportamento dell'Espresso e per fare definitiva chiarezza su quanto è avvenuto". Così la Direzione del settimanale replica all'azione risarcitoria annunciata dal legale di Crocetta.



Crocetta: "Ho scritto a Lucia, non ti ho tradito" - "A Lucia ho mandato un sms scrivendole 'non ti ho mai tradito, nei fatti, non ti tradisco e non ti tradirò mai', perché io so quello che ha vissuto. L'ho condiviso con lei, condividendo con lei ogni scelta, e lo sto vivendo ancora di più in questo momento". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta intervistato da Sky tg24 sulla presunta intercettazione tra lui e il suo medico, Matteo Tutino.



Querela verso Il Fatto e Buttafuoco - Vincenzo Lo Re, legale del presidente della Regione, svela poi l'intenzione di querelare in sede civile Il Fatto Quotidiano e il giornalista Pietrangelo Buttafuoco, con la richiesta di un milione di euro di risarcimento per l'articolo in cui Antonio Presti chiamerebbe il governatore "bottana".



Una denuncia in sede penale è stata poi annunciata da Lo Re nei confronti del senatore Maurizio Gasparri per le sue dichiarazioni ritenute diffamatorie su Crocetta.



"Non c'è alcun giallo intercettazione" - "Non c'è alcun giallo sull'intercettazione pubblicata da L'Espresso: non si possono mettere sullo stesso piano le dichiarazioni del procuratore di Palermo Francesco Lo Voi (che smentisce l'esistenza della telefonata, ndr) e quelle di un tale Luigi Vicinanza" (direttore de L'Espresso). Lo dichiara Lo Re.



Manifestanti a Palazzo D'Orleans - Centinaia di precari, forestali e disoccupati si sono radunati davanti a Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione Sicilia, per manifestare il proprio disagio di fronte alla situazione d'impasse dopo il caso Tutino-Crocetta. "Mentre la politica fa strategie il popolo affamato scende in piazza - dice il coordinatore provinciale di Forza Italia, Vincenzo Figuccia - Renzi e il Pd si occupano dei siciliani solo quando capiscono che il consenso è colato a picco".