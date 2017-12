Intercettazioni,procuratore antimafia De Raho: "Modificare la legge"

La legge sulle intercettazioni "va modificata" secondo il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho. "Così com'è - spiega - finisce per ostacolare l'esercizio delle indagini. Va cambiata in alcuni punti". Precisa poi che "ci sono esigenze di correttezza e rispetto dei diritti personalissimi. Si potrebbe dire che è corretto che non si intercettino fatti totalmente estranei" alle indagini.