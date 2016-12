Intercettazioni, Grasso: "Sono un irrinunciabile metodo di indagine"

Per Pietro Grasso , "le intercettazioni , lo dico da sempre, sono un mezzo di indagine irrinunciabile e indispensabile che non va in alcun modo limitato". "Si potrebbe - ha quindi aggiunto il presidente del Senato - regolare meglio la gestione delle intercettazioni attraverso un'udienza filtro che mantenga solo quelle utili al processo".

Il Parlamento, ha poi sottolineato, deve approvare "al più presto il disegno di legge sulla diffamazione, la cui gestazione è stata finora troppo lunga e complicata". Il testo, ha poi ricordato, è "appena tornato in Senato dopo l'approvazione con modifiche della Camera".



E ha aggiunto: "Essendo così atteso, credo che anche questo 'Godot' arriverà presto, ed è giusto che sia così, pur non soddisfacendo in pieno gli standard della legislazione europea in merito" .



Grasso ricorda inoltre che l'urgenza all'approvazione del provvedimento è determinata anche dalle condanne nei confronti dei giornalisti. "Da una prima ricognizione dell'Associazione "Ossigeno" - afferma - sulle condanne comminate ai giornalisti per il reato di diffamazione risultano, negli ultimi quattro anni, trenta giornalisti condannati a pene detentive per un totale di 17 anni di carcere".