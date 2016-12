Intercettazioni, dal Csm via libera alle linee guida: il pm diventa centrale, decide cosa è importante

Il documento sottolinea, tra gli altri aspetti, la centralità del ruolo del pm nella valutazione e selezione dei dati sensibili, chiede particolare cautela e attenzione in fase di indagini preliminare, dove è più alta l'attenzione mediatica, rispetto al materiale da inserire nelle richieste e nelle ordinanze di custodia cautelare.



Come agire se si intercetta un parlamentare - Nel caso di parlamentari, suggerisce inoltre il Csm, le conversazioni "casuali" che vengano captate non andrebbero trascritte ma solo annotate nei brogliacci. Chiara inoltre la raccomandazione a non indebolire in alcun modo le intercettazioni come strumento di prova.



Il testo approvato dal plenum di Palazzo de Marescialli auspica "che i magistrati si attengano ad onere di sobrietà contenutistica, eventualmente valutando se omissare, nelle conversazioni comunque rilevanti, i riferimenti a cose o persone, se non strettamente necessari, dandone conto con adeguata motivazione. In effetti può affermarsi che un uso corretto e professionale degli strumenti normativi, anche attraverso l'uso mirato e razionale dell'udienza stralcio, che tenga conto anche delle ricadute organizzative, consente di predisporre adeguate misure di garanzia e salvaguardia dei dati e delle informazioni sensibili raccolte nel corso delle indagini e che sono attinenti all'imputazione provvisoria".