Intercettazioni,Boschi:no bavaglio

"Se si riterrà di precisare meglio, di scrivere meglio la norma perché sia più chiara lo faremo in Aula. Questo primo passaggio in Commissione è solo l'inizio di un passaggio parlamentare". Lo ha detto il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, parlando delle norme sulle intercettazioni. "Non c'è alcun bavaglio - ha aggiunto - stiamo affrontando in Parlamento una delega che riguarda tutto il processo penale".