Intercettazioni, Bonafede: "Riscriviamo una norma equilibrata"

La legge sulle intercettazioni sarà riscritta "attraverso un percorso partecipato". Lo annuncia il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in conferenza stampa a Palazzo Chigi precisando che la nuova normativa "troverà un punto di equilibrio tra tutti i diritti in gioco" e che quella "che abbiamo bloccato li ledeva tutti". Poi aggiunge: "Ho scritto a tutte le procure e al Consiglio forense e ho ricevuto contributi importantissimi".

"Riscriveremo la norma sulle intercettazioni attraverso un percorso partecipato. Ho scritto - ribadisce - una lettera a tutte le procure distrettuali d'Italia, al Consiglio Nazionale Forense, perché voglio che su una materia così delicata possano esprimersi gli attori principali che quotidianamente vivono la realtà delle indagine. Ho già ricevuti numerosi contributi importantissimi, attraverso questo discorso partecipato arriveremo a una riscrittura che troverà un punto di equilibrio tra tutti i delicatissimi diritti in gioco", sottolinea il Guardasigilli.



"Impediamo che venga messo bavaglio all'informazione" - "La riforma Orlando era stata scritta con l'intento di impedire ai cittadini di ascoltare le parole che i politici pronunciano con persone indagate mentre noi impediamo che venga messo il bavaglio all'informazione".



"Ogni volta che qualcuno del partito democratico veniva ascoltato dai cittadini, c'era il Pd che tendeva a tagliare la linea delle comunicazioni. L'intento era quello di evitare ai cittadini di ascoltare i politici" come accaduto "con il caso Consip", ha aggiunto il ministro sottolineando che "la norma che oggi abbiamo bloccato ledeva tutti i diritti in gioco".