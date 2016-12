Insulti sessisti,Boldrini:"Degrado"

Sugli insulti sessisti in Senato interviene Laura Boldrini, che dice di trovare "assai grave il degrado nel confronto e nel dibattito politico. E lo trovo assai più grave quando avviene nelle aule parlamentari". La presidente della Camera aggiunge: "Stiamo vedendo un'escalation di aggressività, turpiloquio e insulti, spesso sessisti, che non avviene in nessun altro Paese democratico e che non fa onore all'Italia".