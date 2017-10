Insulti antisemiti a Roma, Tajani: "Fatto grave, ferma condanna"

"Non posso non condannare fermamente ciò che è accaduto a Roma dove un gruppo di hooligan ha usato l'immagine di Anna Frank per offendere tifosi di un'altra società". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in plenaria a Strasburgo. Tajani ha definito l'episodio "un fatto grave". "Credo che l'antisemitismo debba restare soltanto un'orribile esperienza del nostro passato", ha quindi aggiunto.