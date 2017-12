Inps, Tito Boeri: "Se la fiducia è esaurita sono pronto a lasciare"

Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, si dice pronto a lasciare il suo incarico nel caso non ci fosse più fiducia in lui da parte del governo. "Se vogliono liberarsi di me c'è un modo molto semplice - ha detto in un'intervista televisiva -: mi convochi il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi e mi dica che non c'è più fiducia o che considera terminato il mio mandato e un secondo dopo mi dimetterei".