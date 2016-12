Ingiuria e atti osceni, cosa esce dal codice penale (ma occhio alle sanzioni)

A fare pipì per strada o guidare con la patente revocata non si rischierà più il carcere (ma costerà comunque caro): sono pronti per l'esame finale del Consiglio dei ministri due decreti legislativi, che abrogheranno cinque reati finora puniti con multa o ammenda e ne trasformeranno altri in illeciti amministrativi.



Rientrano nel primo provvedimento - e dunque saranno cancellati dal codice penale - l'ingiuria, la sottrazione di cose comuni, l'appropriazione di oggetti smarriti, la falsità in scrittura privata e quella in foglio firmato in bianco. Il secondo decreto comprende invece pubblicazioni e atti osceni, la guida senza patente, l'installazione di distributori di benzina abusivi, il noleggio di materiale coperto da copyright, l'abuso della credulità popolare, l'omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10 mila euro, il rifiuto di prestare la propria opera in caso di tumulto.