Incontro col Pd, Verdini: "Concordiamo i ddl, non siamo nè maggioranza nè opposizione, siamo in paradiso"

"Noi non siamo in maggioranza, e l'opposizione dice che non siamo all'opposizione. Siamo in Paradiso". Lo ha detto Denis Verdini i giornalisti al termine dell'incontro tra una delegazione di Ala ed una del Pd. L'incontro con Verdini ha provocato il malumore della minoranza? "Il malumore della minoranza non è un fatto nuovo". Ha aggiunto il capogruppo Pd Ettore Rosato. "Hanno ribadito chiaramente di non essere in maggioranza. Del resto - ha aggiunto - noi con Verdini sì che ci abbiamo fatto un Governo: a inizia legislatura con il Governo Letta. Loro non sono in maggioranza ma sono un gruppo importante, che conta 20 senatori, e che ha votato tanti provvedimenti importanti".



M5s: Renzi e Verdini comunichino al Colle i nuovi equilibri politici - "Dopo il vertice di maggioranza fra Renzi e Verdini, sarebbe quantomeno rispettoso che i due artefici del cambio di maggioranza al Senato si presentino al Quirinale per notificare a tutti i nuovi equilibri politici del governo". Lo hanno dichiarato i capigruppo M5s di Camera e Senato, Michele Dell'Orco e Nunzia Catalfo, aggiungendo: "Non è una questione di codice, ma di rispetto dei cittadini italiani".