Incidente Foggia, Salvini: "Lotta alla mafia paese per paese"

"Questo è un problema di mafia". Matteo Salvini lo ha detto in riferimento all'incidente di Foggia, in cui sono morti 12 braccianti stranieri. "Qui c'è una criminalità mafiosa che contrasterò paese per paese - ha annunciato il vicepremier al termine del vertice in prefettura. Una immigrazione fuori controllo aiuta la mafia, quindi aver ridotto gli sbarchi" sottrae manodopoera alla criminalità organizzata.