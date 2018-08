Incidente Foggia, Salvini convoca il comitato per la sicurezza

Morte sullʼasfalto a Foggia, un camion di braccianti contro un Tir Ansa 1 di 3 Ansa 2 di 3 Ansa 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lezzi: "Legge sul caporalato non va abolita" - "La legge sul caporalato" - che fu fatta dal precedente governo - "va confermata, non va assolutamente abolita, ma vanno rafforzati i controlli, va rafforzata tutta la squadra dell'ispettorato del lavoro. E' vero che manca personale, ma molto spesso ritengo non vi siano controlli efficaci e bisognerà dare responsabilità a chi ricopre determinati ruoli: ne va della vita delle persone". Lo ha detto a Radio Anch'io il ministro per il Sud, Barbara Lezzi.



Di Maio: "Aprirò un concorso straordinario per ispettori del lavoro" - "Lunedì è stata una giornata brutta per il nostro Paese. Per quanto riguarda Foggia, non dobbiamo fare nuove leggi. Ci sono già, ma lo Stato non è ancora attrezzato per controllare la trasgressione. Sto pensando ad un provvedimento urgente per aprire un concorso straordinario per ispettori del lavoro. Oggi ci sono poche centinaia di persone che devono controllare milioni di realtà e imprese. La legge sul caporalato c'è, così come quelle contro il lavoro in nero". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a Radio24, aggiungendo che "a breve" darà maggiori dettagli sul concorso.