Incidente Foggia, Conte: dietro morti c'è sfruttamento e non dignità

"Dietro queste morti non c'è dignità bensì sfruttamento del lavoro. Dobbiamo fare in modo che questo non accada". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando dell'incidente nel Foggiano in cui hanno perso la vita 12 braccianti. "Si tratta anche di incentivare gli imprenditori con meccanismi ad hoc, affinché siano portati a rinunciare a lucrare in favore di condizioni di lavoro che rispettino la dignità delle persone", ha aggiunto.