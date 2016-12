Inchiesta petrolio, opposizioni all'attacco: sfiducia a tutto governo

M5s: "Tutto il governo ha le mani sporche di petrolio" - "Non solo il ministro Guidi, tutto il governo ha le mani sporche di petrolio. Il M5s presenterà una mozione di sfiducia all'intero governo Renzi. Il gruppo parlamentare al Senato sta già lavorando per il suo deposito", annuncia Nunzia Catalfo, capogruppo del Movimento 5 Stelle Senato. "L'intervento del 18 dicembre 2014 di fronte a tutta l'aula del Senato da parte del nostro Andrea Cioffi inchioda non solo la Guidi, ma tutto il governo ed i parlamentari Pd e Ncd che erano presenti in aula e votarono il provvedimento - continua la Catalfo - tutti sapevano, tutti devono andare a casa".



Alla Lega: "Insieme non scriviamo niente" - "Salvini noi presenteremo la nostra mozione di sfiducia al governo, se la Lega vuole, la vota, ma insieme non scriviamo niente. Al massimo ti fai un selfie!". Così su Facebook il 5 Stelle Roberto Fico respinge al mittente la proposta della Lega. "Come Lega siamo pronti a votare la mozione di sfiducia al governo. Ma vogliamo scriverla insieme", aveva detto il segretario federale della Lega Nord.



Brunetta: "Solo la Guidi si dimette?" - "Le dimissioni da ministro di Federica Guidi - noi siamo e restiamo garantisti - sono la prima grande tegola caduta sulla testa di Renzi. La notizia non sono le dimissioni, ma il fatto che ci siano solo quelle del ministro Guidi". Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Forza Italia aveva visto giusto, denunciando immediatamente la Legge di Stabilità come una piramide di marchette immonde. Non solo il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Boschi, parte attiva nella faccenda, ma anche il ministro dell'Economia Padoan e su fino a Renzi".