I social network, Twitter e Facebook in primis, non perdonano, anche a distanza di tempo, e regalano un ritratto diverso dell'imprenditore Gemelli finito nell'occhio del ciclone.



Così, se nelle carte dell'inchiesta il suo nome è presente su un centinaio di pagine su un totale di 726 e nel registro degli indagati dalla Procura di Potenza per corruzione e traffico illecito, online il compagno dell'ex ministro allo Sviluppo economico indossa i panni del paladino di "lavoratori, disoccupati, pensionati... persone per bene".



Anche lui, allo scoppio dello scandalo, ha però già perso una poltrona, come la sua compagna: si è infatti dimesso da commissario di Confindustria di Siracusa, pur dichiarandosi dall'inizio estraneo alle accuse.