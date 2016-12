Inchiesta petrolio, Anm: Renzi inopportuno. Replica il premier: nessun attacco, incoraggio i pm

"Inopportune - ha spiegato Colella - perché arrivano in un momento molto delicato dell'inchiesta, con un intervento a gamba tesa e le sue insinuazioni sono quantomeno viziate da un interesse di parte. Inconsistenti perché smentite, solo poche ore dopo, da un pesante verdetto di condanna contro i vertici della Total nel processo Totalgate".



"Se è vero che in un Paese civile, come dice Renzi, 'i processi arrivano a sentenza', e noi abbiamo dimostrato di saperlo fare - ha continuato l'Anm lucana - è anche vero che in un Paese civile 'il governo rispetta i lavoro dei magistrati', sempre, anche quando toccano la propria parte politica". "Ci saremmo aspettati la stessa intransigenza e fermezza di condanna annunciata dal Presidente in occasione di altre inchieste di rilievo nazionale", ha sottolineato.



Ingroia: "Intervento di Renzi senza precedenti" - Critico nei confronti del premier anche Antonio Ingroia. "L'intervento di Renzi, tempestivo, in diretta, quasi online, contro i pm di Potenza, è senza precedenti. Non l'avevo mai visto", ha commentato l'ex magistrato. "Purtroppo - ha proseguito - siamo davanti al solito ritornello della politica che attacca i magistrati quando si sente minacciata dalle indagini. E comunque se si arriva così lentamente alle sentenze non è colpa dei magistrati, ma è soprattutto colpa della politica, a cominciare dal governo Renzi, che non ha mai fatto una seria riforma della giustizia per accorciare i tempi dei processi".



Renzi: nessuna critica alla magistratura - "Leggo sui giornali che accuso i magistrati. Ma dove? Dove? Quello che accusava i magistrati ci stava qualche anno fa in questi uffici. Noi li stiamo incoraggiando, noi vogliamo che parlino con le sentenze. E più fanno sentenze, più siamo contenti", ha detto Renzi, nel corso della diretta #matteorisponde su Facebook. "Non ne posso più - aggiunge - di un paese in cui le sentenze non arrivano, si bloccano le opere pubbliche ed i ladri restano fuori. Io voglio il contrario: sto invitando i magistrati a correre per beccare i ladri e metterli in galera. Se blocco le opere il paese è finito".



L'ex ministro Guidi giovedì dai pm di Potenza - Intanto, secondo quanto apprende l'Ansa, l'ex ministro dello Sviluppo economico Federica Giudi sarà sentita giovedì pomeriggio, 7 aprile, come persona informata sui fatti, negli uffici della questura di Potenza dai pm titolari dell'inchiesta sul petrolio.



"L'ex ministro non ha cointeressi con Gemelli" - E la Guidi sta verificando il ruolo di Gianluca Gemelli, padre di suo figlio ma con il quale non ha mai convissuto. Da tempo si vedono solo ogni 7/15 giorni. Lo ha riferito chi ha parlato con l'ex ministro, che sta ricostruendo l'agenda degli incontri e la memoria dei colloqui. Con Gemelli, ha detto la fonte, la Guidi non ha interessi comuni. Non ha conti cointestati ed ha sempre provveduto lei e la sua famiglia alle necessità del figlio.