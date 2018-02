Inchiesta Napoli, Renzi: sono garantista, ora magistratura in campo

"Io sono garantista, penso che un avviso di garanzia non sia una sentenza". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, sull'inchiesta della Procura di Napoli che riguarda appalti per lo smaltimento dei rifiuti in cui è indagato il figlio del governatore campano Vincenzo De Luca. "Non potete chiedere a me di mettere il naso in questa dinamica: finché c'è la magistratura in campo, i politici è meglio che tacciano", ha aggiunto Renzi.