Inchiesta firme false nei Cinquestelle, Grillo: "Nel Movimento chi sbaglia va via, senza sconti"

"Per un episodio tutto da chiarire su una decina di firme a Bologna e per quello di Palermo in cui coloro a cui è stata notificata l'indagine si sono già autosospesi, così come faranno gli altri che dovessero venirne a conoscenza, il Movimento - prosegue il post - viene passato ai raggi X, fioccano le inchieste sui giornali e i tg scatenano gli opinionisti. Due pesi e due misure. Se usassero con loro lo stesso metro che usano con noi, il Movimento sarebbe al 60%. Anche qualcuno di noi a volte sbaglia, ma state sicuri che pagherà, come sempre è accaduto e come sempre accadrà".



Bologna, Piazza: "Se indagato mi autosospenderò" - "Qualora la procura confermasse le notizie di stampa e mi arrivasse un avviso di garanzia, mi autosospenderò immediatamente in attesa di chiarire la vicenda. Questa brutta esperienza che sto vivendo, deve essere l'occasione per ribadire la nostra trasparenza e serietà in ogni momento". Lo scrive sul blog di Beppe Grillo l'attuale vicepresidente del Consiglio comunale di Bologna, Marco Piazza, tra i quattro indagati nel capoluogo emiliano nell'inchiesta sulle presunte firme false.