Inchiesta Consip, Lillo a Tgcom24: "Neanche Renzi crede al padre"

Il giornalista Marco Lillo è intervenuto a Tgcom24 per commentare la pubblicazione di una telefonata intercorsa tra l'ex premier e il genitore , indagato nell'ambito dell' inchiesta Consip : "La telefonata tra Matteo e il padre è una novità assoluta. Dice che non gli crede e viene da chiedersi: se non ci crede lui perché dovremmo crederci noi?".

Il giornalista del "Fatto quotidiano" spiega ancora: "La seconda cosa che Matteo Renzi dice al padre è: "Babbo non dire che mamma era presente a un ricevimento al Four Seasons Hotel (ricevimento al quale non si comprende chi fosse presente", perché altrimenti i magistrati convocano pure lei". Il terzo punto è: "Non hai detto tutta la verità a Luca", presumibilmente Lotti. C'è da chiedersi di cosa parlavano Tiziano Renzi e Luca Lotti, entrambi indagati... Sono domande interessanti alle quali speriamo che Matteo Renzi risponda".