Incendi, M5s annuncia mozione di sfiducia contro ministro Galletti

Sugli incendi "siamo rimasti allucinati dal nulla che ci ha detto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti". Così il deputato M5s, Roberto Fico, durante una conferenza stampa alla Camera. "Ministro e governo non fanno prevenzione e non sono all'altezza, pertanto - ha detto - annuncio qui che prepareremo una mozione di sfiducia per Galletti".