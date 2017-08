Incendi dolosi, Protezione Civile: pene più severe per i piromani

"Chi appicca incendi fa danni ingenti al nostro Paese, alla vita delle persone e agli operatori antincendio, gli eroi dei nostri giorni, per questo credo che le pene per i colpevoli dovrebbero tener conto di tutto questo". Lo ha detto il Capo del dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, al termine dell'incontro tenuto con la Conferenza delle Regioni. "Stiamo lavorando per migliorare il sistema di prevenzione a terra", ha aggiunto.