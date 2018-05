Incarico a Cottarelli: chiedo fiducia solo per legge bilancio, poi voto | Salvini: se Berlusconi lo appoggia addio alleanza

Carlo Cottarelli, economista e commissario alla spending review nominato nel 2013 da Enrico Letta, è stato incaricato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, di formare il nuovo governo. "Andrò in Parlamento per presentare una legge di bilancio e in caso di fiducia mi dimetterò ad inizio 2019, in alternativa mi dimetterò subito per andare a elezioni dopo agosto", ha detto Cottarelli accettando l'incarico. Molti partiti hanno già annunciato l'intenzione di votare contro questo esecutivo.