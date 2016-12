Inaugurata la Nuvola di Fuksas, Renzi apre alla Raggi: "Patto per Roma, istituzioni più grandi di divisioni"

"Un luogo al servizio del Paese non solo della città, un luogo che può andare a prendere il turismo congressuale la cui competizione è globale ed ha un ritorno straordinario". Lo ha detto il premier Matteo Renzi durante l'inaugurazione. "Tutti insieme possiamo riuscire a fare del congressuale una delle leve di sviluppo dei prossimi anni e dei prossimi decenni - ha sottolineato il presidente -. Vorrei ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori, piccoli artigiani, coloro che hanno portato con il genio italico la possibilità di dare a questo luogo non solo un animo ma un'occasione di bellezza". Governo disponibile a Patto con città - E poi l'apertura, la prima dopo la battaglia persa su Roma2024, alla sindaca Raggi. "Assoluta disponibilità del governo italiano a lavorare insieme alla città di Roma per un patto per i prossimi mesi ed anni", ha detto Renzi. "Rinnovo a nome del governo la totale disponibilità a lavorare assieme alla città di Roma e alla Regione Lazio perché le istituzioni sono più grandi di qualsiasi altra divisione. E se tutti insieme lavoreremo nella stessa direzione faremo di Roma e dell'Italia occasioni per guardare al futuro del Paese e del mondo, non solo con la nostalgia ma anche con la speranza".

La difesa del Movimento 5 Stelle - La contestazione alla sindaca "e' stata poco condivisibile e inopportuna. Virginia ha detto la verità, ci sono stati indubbi ritardi e una lievitazione di costi - commenta il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito (M5S) -. Speriamo che la Nuvola possa contribuire al rilancio della città". "Ritengo giusto mettere in luce la verita' - rivendica dopo poco Raggi su Fb - non per gratuito spirito di polemica, ma per sottolineare che non è possibile incorrere negli errori del passato. E' stato un passaggio dovuto perché la trasparenza è un valore che vogliamo e dobbiamo portare avanti in tutte le occasioni, anche in un giorno di festa, senza timore di qualche fischio".



Fuksas: "Quali sprechi con la Nuvola? Abbiamo risparmiato" - Massimiliano Fuksas, ideatore della Nuvola, invece non ci sta: lasciando la sala congressi al termine della cerimonia d'inaugurazione si ferma con i cronisti e risponde alla critica sui presunti sprechi avvenuti nella costruzione della sua Nuvola, rifacendo i conti "In Italia non si parla d'altro che di costi. Non di cultura, non d'arte. Ve li ridico: parliamo di 275 milioni come cifra a base d'asta nel 2007, cioè 10 anni fa. Quella di oggi, a consuntivo, è 238,9 milioni". A chi gli chiedeva perché l'esponente del Governo Paola De Micheli, sottosegretario all'economia del Pd, dice che in tutto l'opera sarà costata 500 milioni, Fuksas risponde: "non la conosco comunque non è vero. Alla fine in realtà abbiamo risparmiato. Parliamo dell'opera, basta polemiche".