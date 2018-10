In aula battibecco Carfagna-Salvini: "Ministro, le regole valgono pure per lei"

Durante il question time con il ministro degli Interni i banchi dell'aula di Montecitorio erano quasi vuoti, soprattutto quelli destinati alle opposizioni, e di parlare a un'aula semi deserta non aveva voglia, nella giornata di mercoledì 3 ottobre. Così Matteo Salvini ha ironizzato sull'assenza di gran parte dei deputati del Pd, e sul "sonno" dei pochi presenti. Ma prima del risentimento dei Dem, sul ministro degli Interni si è "avventata" la vice presidente della Camera Mara Carfagna che ha difeso l'Aula (impegnata in commissioni in contemporanea) e tacitato il ministro.

"Curioso il fatto che al question time siano presenti più deputati di maggioranza che di opposizione, però così va il mondo", ha detto il vicepremier a microfono aperto. "La invito a non fare polemiche", ha chiesto Carfagna spiegandogli che "ci sono commissioni in corso". Un paio di deputati del Pd ha replicato dai banchi e Salvini ha sfoderato sarcasmo: "Non era mia intenzione turbare il sonno della nutrita pattuglia del Pd in Aula".



A quel punto Carfagna è intervenuta sovrapponendosi quasi alle parole del vicepremier che la pregava di farlo parlare. "Lei è libero di parlare, ma non di attaccare il Parlamento, le sembrerà strano, ma le regole valgono anche per lei", è stato l'affondo della vice presidente, tra gli applausi di una parte dell'aula e le mani giunte, a mo' di resa, di Salvini.